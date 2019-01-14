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    Госсекретарь США прокомментировал заявление Трампа о Турции

    Я полагаю, что Дональд Трамп имел в виду нечто наподобие санкций

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ "Я полагаю, что Дональд Трамп имел в виду нечто наподобие санкций".

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, об этом в ходе своего визита в Саудовскую Аравию сказал госсекретарь США Майкл Помпео, комментируя заявление Дональда Трампа о возможном введении экономических санкций в отношении Турции, изложенное им в Twitter.

    По его словам, Дональд Трамп решителен в намерении вывести американские войска из Сирии и установлении безопасности в этой стране. Госсекретарь отметил, что рассматриваются версии о защите сирийских границ. 

    Напомним, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу счел неуместным выбранный Трампом язык угроз

    Президент США грозит Турции экономическими санкциями.

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