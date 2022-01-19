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Госсекретарь США прибыл в Украину

Госсекретарь США прибыл в Украину Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.
В регионе
19 января 2022 г. 11:12
Госсекретарь США прибыл в Украину
Энтони Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Twitter сообщила корреспондент CNN Дженнифер Ханслер. Она опубликовала фото американского чиновника у трапа самолета.

Блинкен посетит Киев и Берлин 19-20 января. В столице Украины он 19 января встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой для того, чтобы "укрепить приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины".

Также Блинкен встретится с членами семей и сотрудниками посольства США в Украине, чтобы "сообщить об усилиях Госдепартамента по планированию на случай непредвиденных обстоятельств, если Россия выберет дальнейшую эскалацию".

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