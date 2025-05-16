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Госсекретарь США прибыл в Стамбул

Госсекретарь США прибыл в Стамбул Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул.
В регионе
16 мая 2025 г. 10:44
Госсекретарь США прибыл в Стамбул

Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

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Версия на английском языке US Secretary of State visiting Türkiye
Версия на азербайджанском языке ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio Türkiyədə səfərdədir

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