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Госсекретарь США прибыл в Стамбул
Госсекретарь США прибыл в Стамбул
Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул.
В регионе
16 мая 2025 г.
10:44
https://images.report.az/photo/0321b7c0-c9e5-328c-ba7f-8971539f1d0b.jpeg
Госсекретарь США Рубио прибыл в Стамбул.
Как передает
Report
, об этом сообщают турецкие СМИ.
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Нихат Пир
Нихат Пир
Report.az
https://images.report.az/photo/74cc2568-940c-37ba-8a64-84b80d1c1b1e_50.jpeg
Версия на английском языке
US Secretary of State visiting Türkiye
Версия на азербайджанском языке
ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio Türkiyədə səfərdədir
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