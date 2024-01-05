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Госсекретарь США прибыл с визитом в Турцию

Госсекретарь США прибыл с визитом в Турцию Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Стамбул.
В регионе
5 января 2024 г. 20:48
Госсекретарь США прибыл с визитом в Турцию

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Стамбул.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

Ранее отмечалось, что Блинкен встретится с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Визит осуществляется в рамках предпринятого с целью обсуждения ситуации в секторе Газа ближневосточного турне главы американской дипломатии. Также намечено посещение Блинкеном Греции.

Напомним, что официальный представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил на брифинге, что в течение недели Блинкен посетит Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет "для обсуждения ряда важных вопросов со своими коллегами".

По его словам, в ходе турне состоится обмен мнениями относительно "продолжающейся с 7 октября военной операции Израиля против ХАМАС, экстренных мер по увеличению поставок гуманитарной помощи в Газу и освобождения оставшихся заложников".

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