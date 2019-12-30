Госсекретарь США посетит Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в наступающем году посетит Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в Twitter.

Как отмечается в пресс-релизе Госдепартамента, глава американской дипломатии посетит Киев 3 января, предусмотрены переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

4 января Помпео приедет в Минск, где встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Госдепартамент в обнародованном заявлении вновь подчеркнул стремление США к "нормализации двусторонних отношений". 5 января Помпео направится в Нур-Султан, где его примет глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также первый президент республики Нурсултан Назарбаев и глава МИД Мухтар Тлеуберди.