Госсекретарь США посетит Турцию

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Турцию для участия на предстоящем 9-13 июля в Турции 22-м Всемирном нефтяном конгрессе.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, мероприятие пройдет в Стамбуле.

В конгрессе примут участие министры нефти и энергетики из свыше 50-ти стран.

Р.Тиллерсону вручат самую крупную премию Мирового нефтяного совета - "Dewhurst". Он является 10-м человеком, удостоенным данной премии.

Отметим, что наряду с азербайджанской компанией SOCAR, в конгрессе ожидается участие "Shell", BP, "ExxonMobil", "Chevron", "Total", "Saudi Aramco".