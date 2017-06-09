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    Госсекретарь США посетит Турцию

    Ему вручат самую крупную премию Мирового нефтяного совета - Dewhurst
    © Global.vidostream.com

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон посетит Турцию для участия на предстоящем 9-13 июля в Турции 22-м Всемирном нефтяном конгрессе.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, мероприятие пройдет в Стамбуле.

    В конгрессе примут участие министры нефти и энергетики из свыше 50-ти стран.

    Р.Тиллерсону вручат самую крупную премию Мирового нефтяного совета - "Dewhurst". Он является 10-м человеком, удостоенным данной премии. 

    Отметим, что наряду с азербайджанской компанией SOCAR, в конгрессе ожидается участие "Shell", BP, "ExxonMobil", "Chevron", "Total", "Saudi Aramco".

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