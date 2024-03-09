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Госсекретарь США обсудил с главой МИД Турции Южный Кавказ

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Турции Южный Кавказ Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии во время встречи в Вашингтоне.
В регионе
9 марта 2024 г. 21:30
Госсекретарь США обсудил с главой МИД Турции Южный Кавказ

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии во время встречи в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом сообщается в распространенном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Фидан обсудили сотрудничество США и Турции по Сирии, Южному Кавказу и в области достижения прочного мира на Ближнем Востоке", - отметил Миллер. По его словам, стороны заявили о приверженности поддержанию безопасности в Черном море, несмотря на украинский конфликт.

Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили перспективы расширения двусторонней торговли и инвестиций.

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Версия на азербайджанском языке Blinken Fidanla Cənubi Qafqazı müzakirə edib

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