Госсекретарь США: Мы поддерживаем Турцию

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ "Мы понимаем и поддерживаем борьбу Турции с террористами".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопрос журналиста касательно высказываний президента Реджепа Тайипа Эрдогана о признании террористической группировки РКК/YPG-PYD угрозой для Турции.

"В решении президента США Дональда Трампа о выводе наших военнослужащих из Сирии нет никаких изменений. Мы будет воевать против ИГ, и выйдем из Сирии, как только это будет приемлемо", - сказал М.Помпео.

Отвечая на вопрос журналиста, как будут строиться отношения между Турцией и курдами (подразумевается РКК/YPG-PYD – ред.), Помпео ответил: "Мы встречались с обеими сторонами. Мы проводим встречи для безопасного вывода наших военнослужащих. До вывода мы хотим быть уверенными, что Сирия очищена от всех элементов ИГ. Эрдоган заявил, что террористы (подразумевается РКК/YPG-PYD – ред.) являются для них источником угрозы. Мы осведомлены, что террористы угрожают Турции и поддерживаем Турцию в данном вопросе".

Напомним, что 9 января М.Помпео совершил необъявленный визит в Ирак.

Отметим, что в прошлом году после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Р.Т.Эрдоганом президент США подписал документ о выводе военнослужащих страны из Сирии.

9 января помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон посетил Турцию.