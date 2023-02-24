Госсекретарь США Блинкен посетит Казахстан

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 28 февраля нанесет визит в Казахстан.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 28 февраля нанесет визит в Казахстан.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Казахстана.

"28 февраля 2023 года государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит свой первый официальный визит в Казахстан. В ходе пребывания в Астане госсекретарь будет принят президентом Касым-Жомартом Токаевым и проведет переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди", - говорится в сообщении.

В этот же день в Астане с участием Блинкена пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1.

"В повестке дня - вопросы дальнейшего развития регионального сотрудничества и партнерства с США", - пояснили в МИД.

Формат С5+1 представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и США. Он был создан в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.