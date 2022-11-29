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Госсекретарь США анонсировал оказание помощи Украине в сфере энергетики

Госсекретарь США анонсировал оказание помощи Украине в сфере энергетики Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня на встрече в Бухаресте расскажет о планах по восстановлению украинской энергетики
В регионе
29 ноября 2022 г. 11:57
Госсекретарь США анонсировал оказание помощи Украине в сфере энергетики

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня на встрече в Бухаресте расскажет о планах по восстановлению украинской энергетики.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента.

Он отметил, что Вашингтон работает с американскими поставщиками, а также с европейскими странами, чтобы найти оборудование, которое поможет Украине восстановить высоковольтные передающие станции, поврежденные российскими ракетными ударами.

Вашингтон также призывает другие страны сделать то же самое, чтобы Киев мог предотвратить отключения электроэнергии, из-за которых миллионы людей остаются в темноте и без отопления при минусовых температурах.

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