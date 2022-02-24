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Госпогранслужба и МВД Украины: Российская военная техника нарушила госграницу в четырех областях

Госпогранслужба и МВД Украины: Российская военная техника нарушила госграницу в четырех областях Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.
В регионе
24 февраля 2022 г. 11:19
Госпогранслужба и МВД Украины: Российская военная техника нарушила госграницу в четырех областях

Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", сообщает Госпограничная служба Украины и Министерство внутренних дел Украины.

"Наступлению российских войск через государственную границу предшествует артиллерийский обстрел, далее движется военная техника. Российская военная техника, в том числе бронированная, нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской, Харьковской областях", - говорится в сообщении, размещенном на странице МВД в Facebook.

В сообщении отмечается, что в частности, в Черниговской области вражеская техника прошла через пункты пропуска "Сеньковка" и "Гремяч", по другим направлениям.

"Также движение колонн произошло через пункт пропуска "Бударки" в Харьковской области и на направлении пункта пропуска "Меловое" в Луганской области. Обстрелу подверглись большинство пограничных подразделений и пограничные наряды Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. По имеющейся информации среди пограничников ряд военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

"Военнослужащие Государственной пограничной службы Украины вместе с Вооруженными силами предпринимают все меры, чтобы остановить врага", - рассказали в МВД.

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Версия на английском языке Ukraine says Russian military equipment violated state border in four regions

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