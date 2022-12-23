О нас

Госпитализирован грузинский депутат на восьмой день голодовки

Госпитализирован грузинский депутат на восьмой день голодовки Депутат парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе попал в больницу на восьмой день голодовки, объявленной в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили.
В регионе
23 декабря 2022 г. 11:53
Госпитализирован грузинский депутат на восьмой день голодовки

Депутат парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе попал в больницу на восьмой день голодовки, объявленной в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, врачи вывезли Киркитадзе из здания парламента на инвалидном кресле. Объявившие голодовку депутаты находятся в кабинете фракции "Единое национальное движение – сила в единстве".

"Как сказали врачи, ухудшены все параметры. В том числе очень низкий уровень калия. Практически стало уже невозможным лишь наблюдение. Естественно, приняли решение перевезти его в больницу", – сказала председатель оппозиционной фракции Хатия Деканоидзе.

При этом она заявила, что ее беспокоит состояние здоровья Анны Цитлидзе и Темура Джанашия. Ранее, на третий день голодовки прекратил крайнюю форму протеста другой депутат от "Нацдвижения" Абдулла Исмаилов по состоянию здоровья.

Прекратит ли голодовку Киркитадзе – пока неизвестно.

Депутаты прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти.

Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме – это ртуть и мышьяк.

Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
МГИМО уволил Александрова за провокационные высказывания в адрес Азербайджана
18 декабря 2022 г. 12:31
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
В Азербайджане погода резко изменится, ожидается снег и мороз
19 декабря 2022 г. 10:53
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
Объявлена символическая сборная чемпионата мира по футболу
19 декабря 2022 г. 10:21
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
В Азербайджане утвержден производственный календарь на 2023 год
19 декабря 2022 г. 17:10
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
Обнародован прогноз погоды в Шуше, Кельбаджаре и Лачыне
18 декабря 2022 г. 16:37
Названа причина отставки Васифа Талыбова
ФотоНазвана причина отставки Васифа Талыбова
21 декабря 2022 г. 15:50
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
Турция передала ВС Грузии авиационную технику
18 декабря 2022 г. 12:00
Опасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
ФотоОпасный патоген обнаружен в импортированном из Ирана болгарском перце
22 декабря 2022 г. 10:51
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 650 млн
22 декабря 2022 г. 06:11
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
Фарид Гаибов: Мы тесно сотрудничаем с министром молодежи и спорта Нахчывана
21 декабря 2022 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi