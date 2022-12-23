Госпитализирован грузинский депутат на восьмой день голодовки

Депутат парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе попал в больницу на восьмой день голодовки, объявленной в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Депутат парламента Грузии от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Давид Киркитадзе попал в больницу на восьмой день голодовки, объявленной в поддержку экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, врачи вывезли Киркитадзе из здания парламента на инвалидном кресле. Объявившие голодовку депутаты находятся в кабинете фракции "Единое национальное движение – сила в единстве".

"Как сказали врачи, ухудшены все параметры. В том числе очень низкий уровень калия. Практически стало уже невозможным лишь наблюдение. Естественно, приняли решение перевезти его в больницу", – сказала председатель оппозиционной фракции Хатия Деканоидзе.

При этом она заявила, что ее беспокоит состояние здоровья Анны Цитлидзе и Темура Джанашия. Ранее, на третий день голодовки прекратил крайнюю форму протеста другой депутат от "Нацдвижения" Абдулла Исмаилов по состоянию здоровья.

Прекратит ли голодовку Киркитадзе – пока неизвестно.

Депутаты прибегли к крайней форме протеста с требованием освобождения осужденного Михаила Саакашвили, чтобы он смог отправиться на лечение за границу. Адвокаты, родные, соратники и сторонники экс-президента говорят, что он при смерти.

Накануне американский эксперт в сфере судебной психиатрии Дэвид Голдсмит дал показания на суде по вопросу отмены наказания Саакашвили по состоянию здоровья. По его словам, у экс-президента быстро прогрессирующая деменция, что с большой вероятностью могло быть вызвано тяжелыми металлами, которые обнаружили в его организме – это ртуть и мышьяк.

Кроме того, у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство, причиной которого стала психологическая травма, полученная в тюрьме из-за страха за свою жизнь.