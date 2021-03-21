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Госминистр Грузии посетила Марнеули

Госминистр Грузии посетила Марнеули Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани поздравила азербайджанцев-граждан Грузии с праздником Новруз
В регионе
21 марта 2021 г. 15:15
Госминистр Грузии посетила Марнеули
Тея Ахвледиани

Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани поздравила азербайджанцев-граждан Грузии с праздником Новруз.

Как сообщает report.ge, министр прибыла в Марнеули, где посетила 2-ю государственную школу. Здесь молодежное самоуправление школы провело торжественное мероприятие.

В рамках мероприятия была представлена выставка художественных работ на тему праздника Новруз. Участникам выставки министр вручила символические подарки.

Также были исполнены грузинские и азербайджанские традиционные народные музыкальные и хореографические номера.

Тея Ахвледиани поздравила учеников, педагогов и администрацию школы с праздником Новруз-Байрам, поблагодарила за организацию мероприятия и пожелала успехов.

"Этническое и культурное разнообразие Грузии – это богатство нашей страны и источник силы. Культура и традиции этнических групп, проживающих в нашей стране, являются важной составляющей частью общей культуры Грузии", - заявила Ахвледиани.

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