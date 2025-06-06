Госкомиссия Армении начала производство по крайне оскорбительному посту Пашиняна в Фейсбуке

Госкомиссия Армении начала производство по крайне оскорбительному посту Пашиняна в Фейсбуке

Госкомиссия по предотвращению коррупции Армении, рассматривающая также вопросы по этике, начала производство по некорректному посту премьера Никола Пашиняна относительно духовенства.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила и.о главы комиссии Мариам Галстян.

"Мы по нашей же инициативе начали производство в день публикации поста", - отметила она.

Галстян также сообщила, что комиссия рассматривает жалобу юриста Ара Зограбяна по высказыванию Пашиняна и, скорее всего, уже 9 июня примет решение начинать производство или нет.

По словам и.о главы комиссии, если будет принято решение, что Пашинян нарушил этические нормы, то по процедуре он должен будет дать публичные разъяснения. Однако комиссия не может обратиться в прокуратуру, поскольку речь идет о нарушении этических норм, а не о признаках очевидного преступления.

Напомним, 29 мая во время заседания правительства Никол Пашинян заявил, что армянские церкви напоминают "чуланы, заваленные рухлядью". На следующий день Пашинян на своей странице в Фейсбук обвинил одного из архиепископов в сексуальной связи с женой дяди. Дословный перевод написанного выходит за рамки приличия.

После же, он обвинил Католикоса в нарушении целибата и предложил изменить порядок избрания главы ААЦ, чтобы государство имело решающий голос на выборах, а кандидаты проходили бы "проверку на добропорядочность".