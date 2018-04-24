Госдума России решила ввести наказание за соблюдение санкций США

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ "Госдума разработает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на российской территории".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом об антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России", - сообщил А.Исаев.

По его словам, уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц, а для юридических лиц будут введены штрафы.

Он добавил, что проект закона может быть принят в весеннюю сессию.