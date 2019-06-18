Госдума России приняла закон о приостановке ДРСМД

Государственная дума России на пленарном заседании приняла закон о приостановлении действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о приостановлении РФ действия ДРСМД. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора, следует из текста документа. Вашингтон начал процедуру выхода из Договора 2 февраля.Законопроект о приостановлении действия ДРСМД был поддержан профильным комитетом по международным делам, а также двумя комитетами-соисполнителями - по безопасности и обороне.