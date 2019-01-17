Госдума России отказалась направлять делегацию в ПАСЕ

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В Госдуме России решили не вносить взносы в бюджет Совета Европы в этом году, а также не направлять делегацию из России в парламентскую ассамблею организации (ПАСЕ), передает Report со ссылкой на сайт ведомства.

По словам спикера Вячеслава Володина, данные решения принимаются исключительно в интересах граждан страны, так как российская делегация уже несколько лет лишена в ПАСЕ права голоса.

Отмечается, что взаимодействие между российской стороной и Советом Европы приостановлено из-за продолжительной кампании, направленной против России.

"В сложившейся ситуации Государственная Дума не видит оснований для возвращения российской делегации в ПАСЕ и возобновления уплаты Россией взносов в бюджет Совета Европы", - говорится в документе.