Госдума России одобрила признание зарубежных СМИ иноагентами

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Госдума России на заседании проголосовала за принятие поправок, которые позволят признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

После приобретения данного статуса на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций - иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

Данное решение палаты стало ответом на требование министерства юстиции США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента.

В порядке, который будет устанавливать министерство юстиции России, к такому СМИ могут быть применены положения закона об НКО - иностранных агентах, "за исключением специальных положений", которые применяются только к некоммерческим организациям. На СМИ-иноагент будут распространены права и обязанности, прописанные в законе в НКО - иностранных агентах.