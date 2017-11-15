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    Госдума России одобрила признание зарубежных СМИ иноагентами

    Данное решение палаты стало ответом на требование министерства США к RT America зарегистрироваться в качестве иноагента

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Госдума России на заседании проголосовала за принятие поправок, которые позволят признавать средство массовой информации иностранным агентом, если оно получает финансирование из-за рубежа, передает Report со ссылкой на ТАСС.

    После приобретения данного статуса на СМИ будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные сейчас для некоммерческих организаций - иностранных агентов; также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства.

    Данное решение палаты стало ответом на требование министерства юстиции США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента.

    В порядке, который будет устанавливать министерство юстиции России, к такому СМИ могут быть применены положения закона об НКО - иностранных агентах, "за исключением специальных положений", которые применяются только к некоммерческим организациям. На СМИ-иноагент будут распространены права и обязанности, прописанные в законе в НКО - иностранных агентах.

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