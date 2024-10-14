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Госдума РФ рассмотрит вопрос о запрете выступлений животных в цирках

Госдума РФ рассмотрит вопрос о запрете выступлений животных в цирках Госдума РФ в ноябре рассмотрит законопроект, которым предлагается установить запрет на выступления животных в цирках.
В регионе
14 октября 2024 г. 04:39
Госдума РФ рассмотрит вопрос о запрете выступлений животных в цирках

Госдума РФ в ноябре рассмотрит законопроект, которым предлагается установить запрет на выступления животных в цирках.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по экологии Владимир Бурматов.

"Мы считаем, что проблема поднята правильная, но решать ее нужно по-другому, то есть надо ее решать последовательно, закручивая гайки в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали", — сказал Бурматов.

Депутат отметил, что принятие подобного законопроекта может иметь серьезные последствия.

По его словам, это связано с переполненностью реабилитационных центров для животных.

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