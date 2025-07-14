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Госдума РФ рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов

Госдума РФ рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов Госдума России на пленарном заседании 15 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.
В регионе
14 июля 2025 г. 19:12
Госдума РФ рассмотрит проект об усилении ответственности иноагентов

Госдума России на пленарном заседании 15 июля рассмотрит в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Государственная дума рассмотрит на пленарном заседании 15 июля в первом чтении законопроект о внесении изменений в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ в части уточнения ответственности за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах", - сказал Володин по итогам Совета Думы, его слова приводит пресс-служба палаты парламента.

Документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе с председателем думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василием Пискаревым.

Отмечается, что в настоящее время уголовная ответственность за нарушение законодательства об иноагентах наступает после двукратного привлечения к административной ответственности. Согласно законопроекту, привлечение иноагента к уголовной ответственности станет возможным после однократного привлечения к административной ответственности.

"Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей их строгости", - отметил Володин.

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