Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

Госдума на пленарном заседании приняла закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Госдума на пленарном заседании приняла закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Документом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".