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Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний Госдума на пленарном заседании приняла закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
В регионе
18 октября 2023 г. 14:05
Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний

Госдума на пленарном заседании приняла закон об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Документом отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", которая содержит положение о ратификации договора, подписанного от имени Российской Федерации в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года. Также меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

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Версия на английском языке Russia’s State Duma adopts law on withdrawal of nuclear test ban treaty ratification
Версия на азербайджанском языке Duma Rusiyanın nüvə sınaqlarının qadağan olunması ilə bağlı müqavilədən çıxmasına razılıq verib

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