Госдума РФ приняла закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен

Госдума России приняла законопроект, который ужесточает ответственность за военные преступления — добровольную сдачу в плен, мародерство и принуждение к нарушению обязанностей военной службы — большими сроками заключения.

Госдума России приняла законопроект, который ужесточает ответственность за военные преступления — добровольную сдачу в плен, мародерство и принуждение к нарушению обязанностей военной службы — большими сроками заключения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В частности, за добровольную сдачу в плен военнослужащие будут наказываться лишением свободы на срок от трех до десяти лет, а мародерство и принуждение к нарушению обязанностей военной службы — лишением свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, приняты поправки, согласно которым облегчается получение российского гражданства военнослужащим иностранцам и появляется возможность заключать с ними контракты на меньшие сроки.