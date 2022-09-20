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Госдума РФ приняла закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен

Госдума РФ приняла закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен Госдума России приняла законопроект, который ужесточает ответственность за военные преступления — добровольную сдачу в плен, мародерство и принуждение к нарушению обязанностей военной службы — большими сроками заключения.
В регионе
20 сентября 2022 г. 14:49
Госдума РФ приняла закон о лишении свободы за добровольную сдачу в плен

Госдума России приняла законопроект, который ужесточает ответственность за военные преступления — добровольную сдачу в плен, мародерство и принуждение к нарушению обязанностей военной службы — большими сроками заключения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, законопроект опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В частности, за добровольную сдачу в плен военнослужащие будут наказываться лишением свободы на срок от трех до десяти лет, а мародерство и принуждение к нарушению обязанностей военной службы — лишением свободы на срок до 15 лет.

Кроме того, приняты поправки, согласно которым облегчается получение российского гражданства военнослужащим иностранцам и появляется возможность заключать с ними контракты на меньшие сроки.

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Версия на английском языке State Duma of Russia adopts law on imprisonment for voluntary surrender

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