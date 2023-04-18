Госдума РФ приняла поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию армии

Госдума приняла поправку в законодательство, предусматривающую лишение приобретенного гражданства России за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

Госдума приняла поправку в законодательство, предусматривающую лишение приобретенного гражданства России за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов РФ и ее граждан.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", согласно поправке, смогут лишить гражданства РФ и за преступления, совершенные по статье 280.2 УК РФ - нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

В числе других одобрена также поправка о лишении гражданства за осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной ее деятельности на территории РФ (статья 284.1 УК).

Поправки приняты в ходе рассмотрения во втором чтении внесенного президентом РФ проекта закона о гражданстве.