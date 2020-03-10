Госдума России поддержала поправку о снятии ограничений на число президентских сроков

Государственная дума на пленарном заседании поддержала поправку российского депутата Валентины Терешковой об изъятии ограничения на число президентских сроков, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее В. Терешкова выступила за снятие ограничения по числу президентских сроков после принятия поправки в Конституцию РФ. Терешкова попросила коллег-депутатов юридически сформулировать необходимую поправку.

"Установленное частями 3 и 3.1 статьи 81 Конституции Российской Федерации в редакции настоящего закона о поправке к Конституции Российской Федерации регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качества кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу", - говорится в тексте поправки.