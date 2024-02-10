Госдума РФ обсуждает законопроект о запрете размещения рекламы в соцсетях иноагентов

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о разрабатываемых в законодательном органе мерах для того, чтобы "лишить иностранных агентов любых доходов в России".

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о разрабатываемых в законодательном органе мерах для того, чтобы "лишить иностранных агентов любых доходов в России".

Как сообщает Report, об этом Володин написал в своем телеграм-канале.

"А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности", - написал Володин.

Он сообщил, что в Госдуме "обсуждается законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и отечественным компаниям независимо от форм собственности размещать рекламу на сайтах иноагентов, в их соцсетях и на других интернет-площадках".

Отметим, деятельность всемирно известных соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta Platforms Inc., в России признана экстремистской и запрещена, но пользоваться ими по-прежнему возможно, хотя и с рядом ограничений.