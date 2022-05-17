Госдума РФ намерена запретить обмен защитников "Азовстали"

Госдума России намерена запретить обмен украинских военнослужащих, которые удерживали позиции на "Азовстали". Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал задание комитету по обороне подготовить протокольное поручение о запрете обмена военных полка "Азов".
Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в Telegram-канале Госдумы РФ.
Предложение внес депутат Анатолий Вассерман, добавив, что к обмену также не должны подлежать военные с "нацистскими" татуировками.
"Нацистские преступники не должны подлежать обмену. Это военные преступники и мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом", - заявил Володин.
Напомним, вечером 16 мая началась операция по спасению военных ВСУ из "Азовстали".
Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что эвакуировали 53 раненых в Новоазовск и еще 211 человек доставили через гуманитарный коридор в Оленевку.
Кроме того, в Мариуполе на территории "Азовстали" все еще остаются украинские военные, поэтому операция по их спасению продолжается.