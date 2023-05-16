Госдума РФ денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Госдума РФ во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Госдума РФ во вторник приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Окончательный выход из ДОВСЕ и его денонсация в полной мере отвечают национальным интересам обеспечения безопасности России", - сказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Документ внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин. ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года, в которых содержатся нормы обычных вооружений из расчета баланса между НАТО и Организацией Варшавского договора. В результате Россия была вынуждена объявить в 2007 году о моратории на исполнение условий соглашения.

11 марта 2015 года Россия приостановила свое участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ, завершив таким образом процесс приостановки своего членства в договоре, но чисто юридически продолжает оставаться в нем.