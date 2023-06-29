Госдума: Пригожину сказали о прекращении участия в войне после отказа подписать контракт

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался заключать контракт с Минобороны РФ, после чего его уведомили о прекращении участия этой структуры в войне.

Создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отказался заключать контракт с Минобороны РФ, после чего его уведомили о прекращении участия этой структуры в войне.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам в четверг сказал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он напомнил, что за несколько дней до попытки мятежа в Минобороны заявили о том, что "все формирования, которые выполняют боевые задачи, должны подписать контракт" с министерством. "И все начали это решение, абсолютно правильное решение, выполнять. Все, кроме господина Пригожина", - отметил депутат.

По его словам, Пригожину было сообщено, что "Вагнер" не будет принимать участия в боевых действиях, то есть не будет выделяться финансирование, материальные средства.