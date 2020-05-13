Госдума РФ поддержала дистанционное голосование на выборах

Госдума России поддержала поправки о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.

Как передаёт российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе партии "Единая Россия".

Поправки были предложены группой депутатов во главе с председателем Комитета ГД по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой.

"Сегодня закон позволяют гражданам голосовать по почте – для этого субъектам РФ необходимо принимать законы о проведении голосования в соответствующем формате. При этом возможности проведения дистанционного электронного голосования нет, поэтому необходимо принимать отдельные законы", - говорится в заявлении.

Случаи и порядок голосования в таком формате будет устанавливать Центральная избирательная комиссия России.