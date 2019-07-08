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Госдума намерена запретить денежные переводы из России в Грузию

Госдума намерена запретить денежные переводы из России в Грузию
На заседании Совета Госдумы будет обсуждаться возможный запрет на импорт в Россию грузинских вин и воды из Грузии

На заседании Совета Госдумы будет сегодня обсуждаться возможный запрет на импорт в Россию грузинских вин и воды из Грузии.

Как передает Report со ссылкой на "Ведомости", об этом сообщил на странице в Facebook вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

По его словам, Госдума будет также предлагать запрет на денежные переводы из России в Грузию.

"Недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются. Имеются и случаи нападения на наших граждан и откровенного хамства и оскорблений. Такие вещи требуют адекватного ответа", - отметил С.Неверов.

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