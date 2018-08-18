Госдума и парламент Турции создадут комиссию высокого уровня

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Спикер Госдумы Вячеслав Володин, находящийся с визитом в Анкаре, и председатель парламента Турции Бинали Йылдырым в ходе двусторонней встречи обсудили возможность создания комиссии высокого уровня между Государственной думой и Великим национальным собранием Турции.

"Председателям комитетов Леониду Слуцкому и Волкану Бозкыру было дано поручение в короткие сроки отработать вопросы по возможному составу и повестке работы комиссии", - рассказали журналистам в делегации российского парламента по итогам встречи, сообщает Report.

Сообщается также, что Володин и Йылдырым обсудили вопросы противодействия терроризму и обеспечения региональной безопасности на парламентском уровне.

Также на встрече был затронут вопрос о планируемом проведении в Тегеране до конца этого года второй международной конференции по проблемам терроризма и межрегионального взаимодействия.

Кроме того, в рамках встречи обсуждался "финишный этап подготовки третьего совещания спикеров парламентов стран Евразии", который пройдет в Анталье с 8 по 11 октября этого года.

В ходе визита в турецкую столицу председатель Госдумы также встретился с главой МИД республики Мевлютом Чавушоглу, на которой стороны обсудили развитие отношений между двумя странами.

"Наша задача - чтобы межпарламентские отношения развивались более динамично и решали те задачи, которые ставят перед нами наши президенты", - заявил он в ходе беседы с главой турецкой дипломатии.