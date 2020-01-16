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Госдума дала согласие на утверждение Мишустина на пост премьера России

Госдума дала согласие на утверждение Мишустина на пост премьера

Государственная дума дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина премьер-министром России, сообщает Report.

В открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.В ответном слове Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку.

Накануне Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру на тот момент главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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