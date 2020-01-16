Госдума дала согласие на утверждение Мишустина на пост премьера России

Государственная дума дала согласие президенту на назначение Михаила Мишустина премьер-министром России, сообщает Report.

В открытом голосовании его кандидатуру поддержалидепутата, против не выступил никто, воздержалсязаконодатель.В ответном слове Мишустин поблагодарил депутатов за поддержку.

Накануне Дмитрий Медведев заявил президенту Владимиру Путину, что возглавляемое им правительство в полном составе уходит в отставку. Позже пресс-служба Кремля сообщила, что Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру на тот момент главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.