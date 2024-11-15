Госдолг США впервые в истории превысил 36 трлн долларов

Государственный долг США впервые в истории превысил 36 трлн долларов.

Государственный долг США впервые в истории превысил 36 трлн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует статистика сервиса US Debt Clock.

В базе данных сервиса в графе "совокупный государственный долг" по состоянию на 15 ноября значится сумма 36 трлн долларов. Это рекордный показатель. В начале января он превысил 34 трлн долларов.

Ранее республиканцы уже подвергли критике президента США демократа Джо Байдена за его политику, которая, по их мнению, привела к увеличению госдолга.

В июне Международный валютный фонд (МВФ) в своем докладе по итогам обзора американской экономики на основании 4-й статьи своего устава подчеркнул необходимость решить вопрос американского госдолга, который к 2032 году составит 140% ВВП. В организации считают, что "необходимо срочно остановить продолжающийся рост соотношения государственного долга и ВВП", так как, по мнению фонда, "такие высокие показатели дефицита и долга представляют растущий риск для американской и мировой экономики". Финучреждение подчеркивает необходимость "срочно устранить" эту проблему.

По прогнозам бюджетного управления Конгресса США, госдолг в 2034 году превысит 50 трлн долларов (122% ВВП). Согласно оценке управления, средний годовой рост ВВП в 2029-2034 годах будет составлять 1,8%.