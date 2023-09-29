Госдолг России вырос почти на 10%

За первое полугодие 2023 года государственный долг России вырос на 9,8% (на 2,3 трлн) до 25,1 трлн руб. (около 260 млрд долларов - ред.).

За первое полугодие 2023 года государственный долг России вырос на 9,8% (на 2,3 трлн) до 25,1 трлн руб. (около 260 млрд долларов - ред.).

Как передает Report , об этом сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь - июнь.

Издание отмечает, что, согласно действующему закону о бюджете, Минфин прогнозирует рост госдолга до 25,4 трлн по итогам текущего года. В целом уровень госдолга поднялся до 16,7% от ВВП.

Объем внутренних заимствований за полгода вырос на 1,4 трлн руб. (+7,4%) и достиг 20,2 трлн — это 97,4% верхнего предела, заложенного на этот год (20,7 трлн). При этом его доля в общей структуре долга снизилась с 82,3 до 80,5%, отмечается в докладе. Размер внутренней задолженности в ценных бумагах на июль увеличился с начала года на 1,4 трлн руб. и составил 19,5 трлн руб.