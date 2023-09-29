О нас

Госдолг России вырос почти на 10%

Госдолг России вырос почти на 10% За первое полугодие 2023 года государственный долг России вырос на 9,8% (на 2,3 трлн) до 25,1 трлн руб. (около 260 млрд долларов - ред.).
В регионе
29 сентября 2023 г. 06:08
Госдолг России вырос почти на 10%

За первое полугодие 2023 года государственный долг России вырос на 9,8% (на 2,3 трлн) до 25,1 трлн руб. (около 260 млрд долларов - ред.).

Как передает Report, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь - июнь.

Издание отмечает, что, согласно действующему закону о бюджете, Минфин прогнозирует рост госдолга до 25,4 трлн по итогам текущего года. В целом уровень госдолга поднялся до 16,7% от ВВП.

Объем внутренних заимствований за полгода вырос на 1,4 трлн руб. (+7,4%) и достиг 20,2 трлн — это 97,4% верхнего предела, заложенного на этот год (20,7 трлн). При этом его доля в общей структуре долга снизилась с 82,3 до 80,5%, отмечается в докладе. Размер внутренней задолженности в ценных бумагах на июль увеличился с начала года на 1,4 трлн руб. и составил 19,5 трлн руб.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Президент Турции посетит Нахчыван
Президент Турции посетит Нахчыван
24 сентября 2023 г. 11:44
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
Представитель Азербайджана избран членом комитета ISESCO
25 сентября 2023 г. 13:36
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
Милорад Додик: Желаю мира и прогресса Карабахскому региону и всему Азербайджану
26 сентября 2023 г. 19:04
В Москве представили балет Тысяча и одна ночь
ФотоВ Москве представили балет "Тысяча и одна ночь"
27 сентября 2023 г. 19:30
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
Хикмет Гаджиев: Баку рассматривает возможную амнистию для карабахских боевиков
22 сентября 2023 г. 11:25
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (23.09.2023)
23 сентября 2023 г. 09:22
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
В Баку начал курсировать первый автобус с электродвигателем
26 сентября 2023 г. 10:03
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
Эрдоган предупредил Армению по поводу Зангезурского коридора и анонсировал новый маршрут
26 сентября 2023 г. 15:36
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
В Брюсселе состоялась встреча помощника президента Азербайджана с секретарем СБ Армении
26 сентября 2023 г. 18:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi