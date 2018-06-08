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    Госдолг Беларуси перед Россией превышает 7 млрд долларов

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/  "Государственный долг Беларуси перед Россией составляет 7,3-7,4 млрд долларов США". 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил  журналистам посол России в Беларуси Александр Суриков.

    По его словам, это  примерно 40% от внешнего долга Беларуси.

    Как отметил Суриков, "этот государственный долг нормально обслуживается". 

    "Проценты погашаются, как это записано в договоре. Никаких вопросов нет", - заявил дипломат.

    При этом Суриков не исключил, что могут быть "некие дополнительные вопросы, может быть, облегчения долгового бремени".

    "Но это должны рассматривать министерства финансов", - отметил посол.

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