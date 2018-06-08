Госдолг Беларуси перед Россией превышает 7 млрд долларов

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ "Государственный долг Беларуси перед Россией составляет 7,3-7,4 млрд долларов США".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам посол России в Беларуси Александр Суриков.

По его словам, это примерно 40% от внешнего долга Беларуси.

Как отметил Суриков, "этот государственный долг нормально обслуживается".

"Проценты погашаются, как это записано в договоре. Никаких вопросов нет", - заявил дипломат.

При этом Суриков не исключил, что могут быть "некие дополнительные вопросы, может быть, облегчения долгового бремени".

"Но это должны рассматривать министерства финансов", - отметил посол.