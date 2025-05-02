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Госдолг Армении за несколько месяцев вырос на 5,8%

Госдолг Армении за несколько месяцев вырос на 5,8% Государственный долг Армении на начало апреля этого года составил 5,32 трлн драмов, что на 4,4% больше по сравнению с показателем на конец 2024 года. В долларовом выражении долг достиг $13,581 млрд, увеличившись на 5,8%.
В регионе
2 мая 2025 г. 11:15
Госдолг Армении за несколько месяцев вырос на 5,8%

Государственный долг Армении на начало апреля этого года составил 5,32 трлн драмов, что на 4,4% больше по сравнению с показателем на конец 2024 года. В долларовом выражении долг достиг $13,581 млрд, увеличившись на 5,8%.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр финансов Ваге Ованнисян на пресс-конференции в пятницу.

Соотношение госдолга к ВВП снизилось на 0,1% по сравнению с прошлым годом.

Он также сообщил, что доля внутреннего долга выросла, составив 50%.

Госдолг на конец 2024 года составил около 5,93 трлн драмов (примерно $12,8 млрд). В номинальном выражении он вырос на 6,2% по сравнению с концом 2023 года, однако в отношении к ВВП практически не изменился - 48,3%, что на 0,1 п.п. ниже прошлогоднего уровня.

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Версия на английском языке Armenia's national debt increases by 5.8% in several months
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın dövlət borcu bu il 6 %-ə yaxın artıb

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