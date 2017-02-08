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    Госдолг Армении растет

    Госдолг Армении в этом году достигнет 6 млрд 250 млн долларов вместо нынешних 5,9 млрд

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Госдолг Армении в  этом году возрастет с 5,9 млрд долларов США до 6 млрд 250 млн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр финансов Армении Вардан Арамян. 

    По его словам, в 2017-й год Армения вступила с долгом в 5,9 млрд долларов, из которых 503 млн долларов задолженность Центробанка, 5,4 млрд - долг правительства. Таким образом, общая доля госдолга в ВВП составляет 54%. В конце 2017 года госдолг достигнет 6,250 млрд долларов. Такой показатель заложен в подсчетах госбюджета.

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