Госдолг Армении растет

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Госдолг Армении в этом году возрастет с 5,9 млрд долларов США до 6 млрд 250 млн долларов. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, в 2017-й год Армения вступила с долгом в 5,9 млрд долларов, из которых 503 млн долларов задолженность Центробанка, 5,4 млрд - долг правительства. Таким образом, общая доля госдолга в ВВП составляет 54%. В конце 2017 года госдолг достигнет 6,250 млрд долларов. Такой показатель заложен в подсчетах госбюджета.