Госдолг Армении продолжает расти

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Государственный долг Армении продолжает стремительно расти и устанавливать новые рекорды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянскую газету "Жоховурд".

Согласно данным, опубликованным министерством финансов Армении, на май 2016 года госдолг страны достиг 5 млрд. 252 млн. 200 тыс. долларов США. Газета отмечает, что за месяц – в течение апреля – этот показатель вырос на 56 млн. 100 тыс. долларов.

"Примечательно, что основная часть роста госдолга за последний месяц приходится на внешний долг, который вырос на 53 млн. 400 тыс. долларов. Это, в свою очередь, означает, что экономика Армении продолжает существовать за счет кредитов из международных структур и финансовых организаций", – пишет "Жоховурд".