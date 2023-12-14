Госдолг Армении превысил 11 млрд долларов

Государственный долг Армении в октябре составил 11 млрд 116 млн долларов США.

Государственный долг Армении в октябре составил 11 млрд 116 млн долларов США.

Как передает Report , об этом говорится в статье депутата фракции "Армения" Тадевоса Аветисяна.

Автор подчеркивает, что влияние внешних факторов, вызванных российско-украинским конфликтом, показали краткосрочный характер высокого экономического роста РА, зафиксированного в предыдущие два года.

"В частности, экономическая активность стабильно снижается со второго квартала этого года. За девять месяцев 2022 года рост ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого (2021 - ред.) года составил 12,3 процента, а в 2023 году показатель за отчетный период снизился на 2,8 п.п. и составил 9,5 процента.

В октябре рост индекса экономической активности РА по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 17,5 процента, который впоследствии снизился почти втрое в 2023 году и составил 6 процентов.

Более того, даже в условиях близкого к двузначному росту ВВП в 2023 году по состоянию на октябрь государственный долг РА составил 11 миллиардов 116 миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,5 процента. В октябре 2022 года госдолг также увеличился на 10 процентов, преодолев порог в 10 млрд долларов США", - указывается в статье.