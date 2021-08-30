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Госдолг Армении перевалил за 9 млрд долларов

Госдолг Армении перевалил за 9 млрд долларов Государственный долг Армении уже превышает 9 млрд долларов
В регионе
30 августа 2021 г. 08:52
Госдолг Армении перевалил за 9 млрд долларов

Государственный долг Армении уже превышает 9 млрд долларов США. С января по июль правительство увеличило долг Армении еще на 1 млрд долларов США.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, 23 августа вступило в силу решение Международного валютного фонда о предоставлении Армении кредита в размере 175 млн долларов США. По состоянию на 31 июля госдолг Армении составляет 8,973 млрд долларов США. Причина увеличения размера долга в том, что Армения не полностью оправилась от экономического кризиса 2020 года и нуждается в дополнительных вливаниях для стимулирования экономики.

Все страны мира имеют госдолг․ Проблема не в этом, а в темпах его быстрого роста и в эффективном использовании средств. В частности, за 7 месяцев текущего года правительство увеличило госдолг на 12,6 процента, тогда как в январе-июле 2021 года экономическая активность Армении составила 5,2 процента. В настоящее время на каждого гражданина Армении приходится долг в размере 3 032 долларов США, для покрытия которых не созданы соответствующие условия. Примечательно, что в этом году рост госдолга происходил в условиях высоких налоговых поступлений и госпошлин.

Правительство ранее объявило, что налоговые поступления перевыполнены на 52,5 млрд драмов или на 7,5 процентов. То есть, с одной стороны, в основном за счет инфляции увеличились налоговые поступления, с другой стороны, правительство стремительно увеличивает государственный долг.

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Версия на английском языке Armenia's national debt surpasses $9b
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın dövlət borcu 9 milyard dolları ötüb

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