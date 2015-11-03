Госдепартамент заявил, что США поддерживают урегулирование в Грузии

Баку. 03 ноября. REPORT.AZ/ США поддерживают мирное урегулирование в Грузии, при этом призывая Россию выполнить обязательства 2008 года, заявил первый заместитель госсекретаря Энтони Блинкен, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы продолжаем призывать Россию выполнить свои обязательства в соответствии с соглашением о прекращении огня, включая вывод всех сил на доконфликтные позиции и беспрепятственный допуск гуманитарной помощи. Мы приветствуем сдержанную реакцию Грузии на провокации на административной границе и попытки наладить контакт с жителями оккупированных территорий. Мы также поощряем и полностью поддерживаем усилия по примирению, которое должно привести к мирному и справедливому разрешению конфликта", — заявил Блинкен.

Под "оккупированными территориями" США понимают Абхазию и Южную Осетию, провозгласившую независимость после вторжения грузинских войск и российской операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году.