Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Госдепартамент США санкционировал отъезд семей американских дипломатов из Турции в связи с объявлением режима ЧП в этой стране. Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Анкаре.

"Госдепартамент США продолжает предупреждать граждан США о повышенной угрозе со стороны террористических групп в Турции и советует избегать поездок в юго-восточные районы Турции. Также обновляем решение от 25 июля 2016 года уполномочить добровольный отъезд членов семей сотрудников посольства США в Анкаре и генерального консульства США в Стамбуле. Это решение принято Госдепом после попытка переворота 15 июля и последующего объявления турецким правительством 90-дневного чрезвычайного положения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отъезд семей сотрудников американских дипмиссий относится также к генконсульствам США в Измире и Адане.

Госдепартамент также советует гражданам США пересмотреть планы посетить Турцию в ходе действия режима ЧП.