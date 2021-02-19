Госдепартамент распространил заявление о Грузии

«Соединенные Штаты призывают власти и оппозицию в Грузии проявить сдержанность и избегать эскалации ситуации, которая могла бы привести к насилию».
"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними политическими событиями в Грузии. Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать любых действий или высказываний, которые могут привести к эскалации напряженности и вылиться в насилие", - подчеркивается в документе.
Вашингтон также призвал власти Грузии сделать так, чтобы "судебная и следственная система (страны) была свободна от политической предвзятости". "Мы будем продолжать работать с Грузией, нашим стратегическим партнером, чтобы продвигать верховенство закона и подотчетные институты", - заявили в Госдепе.