Госдеп заявил о непричастности США к протестам в Грузии

Соединенные Штаты не причастны к происходящим в Грузии протестам на фоне принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", а все обратные утверждения являются дезинформацией.

Соединенные Штаты не причастны к происходящим в Грузии протестам на фоне принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", а все обратные утверждения являются дезинформацией.

Как сообщает грузинское бюро Report , с таким утверждением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как утверждает Миллер, протесты в Грузии – "это выражение грузинским народом своей воли", с которым "Соединенные Штаты не имеют ничего общего".

Напомним, что ранее Миллер в своих выступлениях заявил, что Соединенные Штаты без колебаний введут санкции в отношении тех, кто несет ответственность за принятие закона об “иностранных агентах”, и начнут пересматривать отношения с Грузией.