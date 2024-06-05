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Госдеп заявил о непричастности США к протестам в Грузии

Госдеп заявил о непричастности США к протестам в Грузии Соединенные Штаты не причастны к происходящим в Грузии протестам на фоне принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", а все обратные утверждения являются дезинформацией.
В регионе
5 июня 2024 г. 02:38
Госдеп заявил о непричастности США к протестам в Грузии

Соединенные Штаты не причастны к происходящим в Грузии протестам на фоне принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", а все обратные утверждения являются дезинформацией.

Как сообщает грузинское бюро Report, с таким утверждением выступил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как утверждает Миллер, протесты в Грузии – "это выражение грузинским народом своей воли", с которым "Соединенные Штаты не имеют ничего общего".

Напомним, что ранее Миллер в своих выступлениях заявил, что Соединенные Штаты без колебаний введут санкции в отношении тех, кто несет ответственность за принятие закона об “иностранных агентах”, и начнут пересматривать отношения с Грузией.

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Версия на азербайджанском языке Miller: ABŞ Gürcüstanda etiraz aksiyalarında iştirak etmir

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