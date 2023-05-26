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Госдеп: Украине по силам восстановить государственные границы 1991 года

Госдеп: Украине по силам восстановить государственные границы 1991 года Украина имеет все возможности для того, чтобы освободить временно оккупированные Россией территории и восстановить границы 1991 года.
В регионе
26 мая 2023 г. 07:27
Госдеп: Украине по силам восстановить государственные границы 1991 года

Украина имеет все возможности для того, чтобы освободить временно оккупированные Россией территории и восстановить границы 1991 года.

Как передает Report, об этом на брифинге заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Представитель Госдепа отметил, что у Украины есть право и возможности на восстановления собственных границ, в том числе на возврат оккупированного полуострова Крым.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", - сказал спикер Госдепа в ответ на вопрос, направлена ли помощь США на восстановление Украиной границ 1991 года.

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