Госдеп США заявил о проблемах с инвестклиматом в Армении

Слабость верховенства закона и судебной системы, а также наследие коррупции в числе проблем с инвестиционным климатом в Армении.

Слабость верховенства закона и судебной системы, а также наследие коррупции в числе проблем с инвестиционным климатом в Армении.

Как сообщает Report , об этом говорится в отчете Государственного департамента США об инвестиционном климате за 2024 год.

В документе подчеркивается, что законы подрываются такими проблемами, как отсутствие независимости, возможностей или профессионализма в ключевых институтах, наиболее критически в судебной системе.

"Предприятия склонны считать, что многие армянские суды страдают от низкого уровня эффективности, независимости и профессионализма, что обуславливает необходимость укрепления судебной системы", - говорится в отчете.

Кроме того, бизнес-ассоциации, как утверждает Госдеп, сообщают о необходимости широких реформ в налоговых, таможенных, медицинских, образовательных и правоохранительных учреждениях.

"Инвесторы утверждают, что остается множество проблем, которые необходимо решить, чтобы обеспечить прозрачный, справедливый и предсказуемый деловой климат. Представители частного сектора выразили обеспокоенность качеством диалога между частным сектором и правительством", - подчеркивается в документе.

В отчете также сообщается о наличии проблем, касающихся способности государственных чиновников оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы. Госдеп, в числе прочего, также указывает на проблемы с ограниченной покупательной способностью потребителей в Армении.

Документ также оголяет беспокойство представителей деловых кругов касательно верховенства закона, равного обращения и этического поведения государственных чиновников.

"Американские компании сообщили, что инвестиционный климат испорчен неспособностью обеспечить соблюдение прав интеллектуальной собственности (ПИС), хотя правительство взяло на себя обязательство усилить соблюдение соответствующих прав", - говорится в отчете.