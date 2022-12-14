Госдеп: США видят для себя возможность способствовать миру между Азербайджаном и Арменией

США видят для себя уникальную возможность способствовать мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.
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"В контексте Южного Кавказа мы считаем, что существует уникальная возможность способствовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном", - отметила она.
Помощник госсекретаря также указала на роль России в мирном урегулировании, сообщив, что президент РФ Владимир Путин в октябре провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном.