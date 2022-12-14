О нас

Госдеп: США видят для себя возможность способствовать миру между Азербайджаном и Арменией

Госдеп: США видят для себя возможность способствовать миру между Азербайджаном и Арменией США видят для себя уникальную возможность способствовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном.
В регионе
14 декабря 2022 г. 21:12
Госдеп: США видят для себя возможность способствовать миру между Азербайджаном и Арменией

США видят для себя уникальную возможность способствовать мирному процессу между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Карен Донфрид на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса.

"В контексте Южного Кавказа мы считаем, что существует уникальная возможность способствовать мирному процессу между Арменией и Азербайджаном", - отметила она.

Помощник госсекретаря также указала на роль России в мирном урегулировании, сообщив, что президент РФ Владимир Путин в октябре провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti: “ABŞ Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhü təşviqi üçün fürsət görür”

Экслюзивные новости

Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi