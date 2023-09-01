Госдеп поблагодарил Турцию за усилия по возобновлению зерновой сделки

США приветствуют усилия Турции по возобновлению Черноморской зерновой сделки.
Как сообщает американское бюро
По его словам, США сотрудничают с ООН и Турцией в направлении возобновления сделки.
"Решение России прекратить участие в соглашении подорвало продовольственную безопасность в мире. Мы благодарим нашего союзника по НАТО Турцию за важные дипломатические усилия и приветствуем их продолжающуюся конструктивную роль", - подчеркнул он.
Напомним, что 31 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по поводу зерновой сделки. На пресс-конференции, проведенной по итогам встречи, глава турецкого МИД заявил, что ООН при помощи Турции подготовила новые предложения, которые могут быть базой для возобновления сделки.
Отметим, что 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.
Срок соглашения, который ранее несколько раз продлевался, истек 17 июля текущего года, однако российские официальные лица выступили против его очередного продления.