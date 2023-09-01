Госдеп поблагодарил Турцию за усилия по возобновлению зерновой сделки

США приветствуют усилия Турции по возобновлению Черноморской зерновой сделки.

США приветствуют усилия Турции по возобновлению Черноморской зерновой сделки.

Как сообщает американское бюро Report , об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Мэтью Миллер на регулярном брифинге.

По его словам, США сотрудничают с ООН и Турцией в направлении возобновления сделки.

"Решение России прекратить участие в соглашении подорвало продовольственную безопасность в мире. Мы благодарим нашего союзника по НАТО Турцию за важные дипломатические усилия и приветствуем их продолжающуюся конструктивную роль", - подчеркнул он.

Напомним, что 31 августа министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел в Москве переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым по поводу зерновой сделки. На пресс-конференции, проведенной по итогам встречи, глава турецкого МИД заявил, что ООН при помощи Турции подготовила новые предложения, которые могут быть базой для возобновления сделки.

Отметим, что 22 июля 2022 года в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции. Зерновое соглашение распространяется на украинские порты Одесса, Южный и Черноморск.

Срок соглашения, который ранее несколько раз продлевался, истек 17 июля текущего года, однако российские официальные лица выступили против его очередного продления.