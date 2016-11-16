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    Госдеп США осудил возобновление российских авиаударов в Сирии

    Представитель госдепа назвала подобного рода атаки возможным нарушением международного права

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Вашингтоне осуждают возобновление ударов российских ВКС в Сирии.

    Как передает Report, об этом заявила во вторник представитель госдепа Элизабет Трюдо.

    "Мы решительно осуждаем возобновление авиаударов, проводимых РФ и сирийским режимом", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

    Трюдо назвала подобного рода атаки возможным нарушением международного права.

    "Последние данные свидетельствуют об ударах по пяти больницам и одному мобильному госпиталю. Мы считаем, что подобные действия являются нарушениями международного права", - добавила она, не уточнив, кто именно, по версии США, нанес эти удары.

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