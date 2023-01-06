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Госдеп США одобрил смену названия Турции в своих официальных документах

Госдеп США одобрил смену названия Турции в своих официальных документах Госдепартамент США удовлетворил официальный запрос Турции на изменение в своих официальных документах названия республики так, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами.
В регионе
6 января 2023 г. 06:10
Госдеп США одобрил смену названия Турции в своих официальных документах

Госдепартамент США удовлетворил официальный запрос Турции на изменение в своих официальных документах названия республики так, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами.

Как передает Report, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Вместо традиционного для английского языка названия Turkey (произносится как "Тёрки") во всех официальных документах американское внешнеполитическое ведомство теперь будет использовать слово Türkiye ("Тюркие") - именно так название страны произносится по-турецки.

"Я могу подтвердить, что турецкое посольство запросило, чтобы мы использовали это написание в наших официальных документах", - сказал Прайс. По его словам, изменение было одобрено уполномоченным органом федерального правительства США, отвечающим за стандартизацию написания географических названий. "Оно (решение) было окончательно одобрено сегодня утром и реализовано на практике", - отметил он.

Новое написание было использовано в четверг утром в сообщении Госдепартамента о санкциях против двух компаний и четырех физических лиц в Турции из-за их связей с террористической группировкой "Исламское государство". "Госдепартамент будет использовать написание, которое вы видели сегодня, в большинстве случаев в официальном дипломатическом контексте и при двусторонней коммуникации, в том числе в сообщениях для общественности, однако обычное название тоже может использоваться, если это способствует лучшему пониманию среди широкой общественности", - отметил Прайс.

Турция уже несколько лет активно занимается продвижением на мировом рынке своего имиджа и своих товаров с целью добиться максимальной узнаваемости страны как бренда. Изменение названия государства призвано формально финализировать эту пиар-кампанию Анкары. В частности, страна продолжает работу по активному продвижению в мире бренда Türk mal (Made in Türkiye, "Сделано в Турции").

В июне 2022 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о том, что всемирная организация удовлетворила официальный запрос Турции на изменение во всех официальных документах на иностранных языках названия республики, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Departamenti sənədlərində Türkiyənin adının dəyişdirilməsini təsdiqləyib

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