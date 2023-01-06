Госдеп США одобрил смену названия Турции в своих официальных документах

Госдепартамент США удовлетворил официальный запрос Турции на изменение в своих официальных документах названия республики так, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами.
Как передает Report, об этом сообщил на
Вместо традиционного для английского языка названия Turkey (произносится как "Тёрки") во всех официальных документах американское внешнеполитическое ведомство теперь будет использовать слово Türkiye ("Тюркие") - именно так название страны произносится по-турецки.
"Я могу подтвердить, что турецкое посольство запросило, чтобы мы использовали это написание в наших официальных документах", - сказал Прайс. По его словам, изменение было одобрено уполномоченным органом федерального правительства США, отвечающим за стандартизацию написания географических названий. "Оно (решение) было окончательно одобрено сегодня утром и реализовано на практике", - отметил он.
Новое написание было использовано в четверг утром в сообщении Госдепартамента о санкциях против двух компаний и четырех физических лиц в Турции из-за их связей с террористической группировкой "Исламское государство". "Госдепартамент будет использовать написание, которое вы видели сегодня, в большинстве случаев в официальном дипломатическом контексте и при двусторонней коммуникации, в том числе в сообщениях для общественности, однако обычное название тоже может использоваться, если это способствует лучшему пониманию среди широкой общественности", - отметил Прайс.
Турция уже несколько лет активно занимается продвижением на мировом рынке своего имиджа и своих товаров с целью добиться максимальной узнаваемости страны как бренда. Изменение названия государства призвано формально финализировать эту пиар-кампанию Анкары. В частности, страна продолжает работу по активному продвижению в мире бренда Türk mal (Made in Türkiye, "Сделано в Турции").
В июне 2022 года официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о том, что всемирная организация удовлетворила официальный запрос Турции на изменение во всех официальных документах на иностранных языках названия республики, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами.